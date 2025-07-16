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Сброс в реку зафиксировали в Красносулинском районе Ростовской области

Загрязнение реки Кундрючья выявили специалисты минприроды Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Красносулинском районе Ростовской области обнаружили загрязнение реки Кундрючья. После этого сброс неочищенных сточных вод подтвердили во время проверки, сообщают в минприроды региона.

— На месте установлено, что загрязнение идет с очистных сооружений Красного Сулина. Вода в притоке мутная, темного цвета, но массовой гибели рыбы нет, — прокомментировали в ведомстве.

Других источников загрязнения не нашли. Так как река находится под федеральным контролем, материалы передали в Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора. Там решат, какие меры принять.

Напомним, ранее в минприроды Ростовской области отреагировали на жалобы о загрязнении воздуха в Таганроге.

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