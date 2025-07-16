Сброс в реку зафиксировали в Красносулинском районе Ростовской области

В Красносулинском районе Ростовской области обнаружили загрязнение реки Кундрючья. После этого сброс неочищенных сточных вод подтвердили во время проверки, сообщают в минприроды региона.
— На месте установлено, что загрязнение идет с очистных сооружений Красного Сулина. Вода в притоке мутная, темного цвета, но массовой гибели рыбы нет, — прокомментировали в ведомстве.
Других источников загрязнения не нашли. Так как река находится под федеральным контролем, материалы передали в Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора. Там решат, какие меры принять.
Напомним, ранее в минприроды Ростовской области отреагировали на жалобы о загрязнении воздуха в Таганроге.
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