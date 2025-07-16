Опыт в ММА и разбой: Стала известна личность подозреваемого в расстреле бойца Хизриева

Из появившейся в Сети ориентировки МВД следует, что Марселя сейчас пытаются задержать. Личность его подельника не указана. Хадулаев отмечает, что в 2014-м Алиев находился в оперативном розыске МВД за то, что скрывался от следствия после разбойного нападения. Тогда же, больше 10 лет назад он был фигурантом дела по 162-й статье «Разбой». Мужчина имеет опыт в ММА.
Напомним, инцидент произошёл в Махачкале во дворе жилого дома на улице Даниялова, когда Хизриев выходил из своего автомобиля Mercedes G-Class. По свидетельствам очевидцев, двое неизвестных в масках открыли огонь по спортсмену, однако ему удалось спастись бегством. В связи с произошедшим в столице Дагестана был введён план «Перехват».