Россельхознадзор развернул на границе 30 килограммов белорусского меда

Сообщается, что в деревне Долосцы, которая расположена на российско-белорусской границе в Псковской области, государственный инспектор Управления Россельхознадзора предотвратил незаконный ввоз на территорию России 30 килограммов меда, который ехал из Беларуси в Санкт-Петербург.