Россельхознадзор развернул на границе 30 килограммов белорусского меда. Подробности привели в пресс-службе ведомства.
Сообщается, что в деревне Долосцы, которая расположена на российско-белорусской границе в Псковской области, государственный инспектор Управления Россельхознадзора предотвратил незаконный ввоз на территорию России 30 килограммов меда, который ехал из Беларуси в Санкт-Петербург.
В момент ветеринарного контроля было установлено, что на данную партию натурального меда из Беларуси отсутствовали ветеринарно-сопроводительные документы, которые бы подтверждали безопасность, а также происхождение товара.
«Перемещение партии меда товара по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено, оформлен акт о возврате груза. Мед возвращен на территорию Республики Беларусь», — уточнили в Россельхознадзоре.
Тем временем таможня сказала, сколько пива можно привезти в Беларусь из-за границы.
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