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Россельхознадзор развернул на границе 30 килограммов белорусского меда

Россельхознадзор вернул в Беларусь мед, следовавший в Санкт-Петербург.

Источник: Комсомольская правда

Россельхознадзор развернул на границе 30 килограммов белорусского меда. Подробности привели в пресс-службе ведомства.

Сообщается, что в деревне Долосцы, которая расположена на российско-белорусской границе в Псковской области, государственный инспектор Управления Россельхознадзора предотвратил незаконный ввоз на территорию России 30 килограммов меда, который ехал из Беларуси в Санкт-Петербург.

В момент ветеринарного контроля было установлено, что на данную партию натурального меда из Беларуси отсутствовали ветеринарно-сопроводительные документы, которые бы подтверждали безопасность, а также происхождение товара.

«Перемещение партии меда товара по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено, оформлен акт о возврате груза. Мед возвращен на территорию Республики Беларусь», — уточнили в Россельхознадзоре.

Тем временем таможня сказала, сколько пива можно привезти в Беларусь из-за границы.

Также мы писали, что ураган унес за три километра дорогую норковую шубу, которую белоруска повесила на балконе: «Висела на дереве перед одним из частных коттеджей».

Кроме того, ЖКХ сказало минчанам, будет ли перерасчет, если дали теплую воду вместо горячей после отключения.