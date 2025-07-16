Какие праздники отмечают 17 июля 2025: что можно делать, а что нельзя

Среди запретов этого дня было несколько интересных: если днем шел дождь и под него попадал человек, нельзя было вытираться, так как такая вода отгоняет болезни. На Руси старались не заниматься рукоделием, особенно зашивать порванную одежду — с помощью иглы можно было «вшить» в свою жизнь невзгоды. Нельзя было также давать или просить деньги в долг, поскольку это сулило финансовые проблемы. А еще в этот день не отгоняли от дома бездомных животных, веря, что под маской бродячей собаки или кота могут прийти высшие силы.