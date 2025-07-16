Бойтесь червей. Роспотребнадзор не одобрил для купания ни один пляж в Перми

Лето в Перми в самом разгаре, а жителям негде окунуться в воду. Роспотребнадзор опубликовал список мест, пригодных для купания, которые прошли санитарно- эпидемиологическую проверку. Однако в перечне — ни одного водоёма в черте Перми. Как такое может быть? Что случилось с пермскими реками и прудом?
Что нашли в воде?
Самые популярные места купания в Перми — это пляжи у КамГЭС, Коммунального моста, а также в п. Новые Ляды и у Мотовилихинского пруда. Эти локации у всех на слуху: в жару там бывает не протолкнуться. Отдыхать у воды там пермякам разрешили в начале июня. Тогда мэрия сообщила об открытии пляжей. Хотите загорать — пожалуйста, играть в волейбол, устраивать пикники или любоваться пейзажем — на здоровье. Но о том, чтобы купаться, речи не шло. Решение о допуске к купанию традиционно принимает Роспотребнадзор — после анализа воды и почвы. Этим летом ведомство ошеломило горожан заявлением: в Перми нет ни одного официально разрешённого для купания места. В опубликованном списке — городской пляж в Чайковском, а также зоны отдыха в Усть-Качке и Полазне, где успешно прошли проверку благоустроенные участки у санатория. А вот Перми — нет.
«Мы с семьёй стараемся купаться только там, где воду проверил и одобрил Роспотребнадзор. В этом году очень ждали открытия купального сезона, но этого не случилось. Опасаемся, что в воде могут быть паразиты или химикаты. Не зря ведь Роспотребнадзор не включил пермские пляжи в список. Очень расстроены. По прогнозам погода скоро испортится, а в августе уже обычно не купаются, — делится пермячка Елена П. — Не понимаю, как вода во всех водоёмах могла стать непригодной?».
С этим читательским вопросом наше издание обратилось в Роспотребнадзор. Что произошло с р. Камой, Сылвой и Мотовилихинским прудом? Дело действительно в загрязнении? В ведомстве рассказали, что Роспотребнадзор совместно с Центром гигиены и эпидемиологии ежемесячно мониторит качество воды и почвы в четырёх точках в Перми. В их числе Мотовилихинский пруд, Кама в районе автомоста и КамГЭС, Сылва в п. Новые Ляды.
«В июне из восьми отобранных проб воды требованиям не соответствовала по микробиологическим показателям лишь одна — взятая в Новых Лядах, — рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю. — По санитарно-химическим, паразитологическим, вирусологическим характеристикам все исследованные пробы соответствовали гигиеническим нормативам».
Почва во всех локациях оказалась хорошей, также признана безопасной. Почему же тогда не открыты основные пермские места купания?
«Водный объект допускается для использования в этих целях, если есть санитарно-эпидемиологическое заключение о его соответствии санитарным правилам. На данный момент заявлений об оформлении таковых в Роспотребнадзор не поступало», — отметили в ведомстве. И добавили, что заявления на подготовку санитарно-эпидемиологических заключений должны подавать власти.
По какой причине в этом году произошла заминка? Почему власти не оформили необходимые документы? Мы направили официальный запрос в мэрию Перми, но на момент публикации ответ не поступил.
Проникают через кожу.
Не все пермяки ждут одобрения Роспотребнадзора, чтобы начать купаться в районе городских пляжей. А многие и вовсе предпочитают «дикие» места, которые никто никогда не проверял. Некоторые приводят с собой детей. Чем это чревато?
«Многие водоёмы загрязнены сточными водами, химическими веществами, тяжёлыми металлами и патогенными микроорганизмами. Это может привести к гепатиту А, кишечным инфекциям и другим заболеваниям», — рассказывает доктор медицинских наук, кардиолог, терапевт, профессор кафедры поликлинической терапии ПГМУ Наталья Корягина.
Особенно опасны озёра и реки вблизи промышленных зон, свалок мусора и сельскохозяйственных угодий, поскольку именно там часто присутствуют высокие концентрации вредных веществ.
«Некоторые виды паразитов обитают в пресноводных водоёмах. К ним относятся: шистосомы (возбудители шистосомоза, приводящего к поражению внутренних органов), нематоды и ленточные черви. Эти паразиты могут проникнуть внутрь организма через кожу, вызывая серьёзные последствия для здоровья», — рассказывает врач.
Погибли 16 человек.
Опасность таится не только в микробах и паразитах. Люди нередко погибают из-за подводных течений, водоворотов и высоких волн, плохого качества дна водоёма (илистые участки, мусор
«Главная причина трагедий — игнорирование элементарных правил безопасного поведения. Чтобы избежать трагедии, нужно купаться только на оборудованных пляжах, где дежурят спасатели, следить за детьми, не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения, не игнорировать знак “Купание запрещено”, не прыгать с обрывов. Не умеете плавать? Не отходите далеко от берега. Не стоит приближаться к судам, катерам, лодкам, гидроциклам или нырять под них, пользоваться надувными матрацами, камерами, досками, если не умеете плавать. Даже слабый ветер способен унести их далеко от берега», — говорят в МЧС.
В лодке, на гидроциклах, сапах необходимо надевать спасательный жилет. Он должен быть по размеру и застёгнут.