Бойтесь червей. Роспотребнадзор не одобрил для купания ни один пляж в Перми

Самые популярные места купания в Перми — это пляжи у КамГЭС, Коммунального моста, а также в п. Новые Ляды и у Мотовилихинского пруда. Эти локации у всех на слуху: в жару там бывает не протолкнуться. Отдыхать у воды там пермякам разрешили в начале июня. Тогда мэрия сообщила об открытии пляжей. Хотите загорать — пожалуйста, играть в волейбол, устраивать пикники или любоваться пейзажем — на здоровье. Но о том, чтобы купаться, речи не шло. Решение о допуске к купанию традиционно принимает Роспотребнадзор — после анализа воды и почвы. Этим летом ведомство ошеломило горожан заявлением: в Перми нет ни одного официально разрешённого для купания места. В опубликованном списке — городской пляж в Чайковском, а также зоны отдыха в Усть-Качке и Полазне, где успешно прошли проверку благоустроенные участки у санатория. А вот Перми — нет.