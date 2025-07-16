Сироты будут получать в Башкирии к зарплате прибавку от государства

Сейчас, утверждает спикер парламента, сироты в возрасте до 23 лет, впервые вставшие на учет в службе занятости, в течение полугода получают максимальное пособие в размере 17 301 рубля с учетом районного коэффициента. Однако теперь тем, кто устроится на работу раньше истечения этого срока, будет положена доплата. Государство компенсирует разницу между их фактической зарплатой и среднемесячной заработной платой по республике, которая, как отмечают в Курултае, составляет 69 726 рублей.