Сироты будут получать в Башкирии к зарплате прибавку от государства

В Башкирии начал действовать новый закон, направленный на поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при их первом трудоустройстве. Как пояснил председатель Государственного Собрания республики Константин Толкачев, закон призван мотивировать молодых людей активнее искать работу, а не ограничиваться получением пособия по безработице.
Сейчас, утверждает спикер парламента, сироты в возрасте до 23 лет, впервые вставшие на учет в службе занятости, в течение полугода получают максимальное пособие в размере 17 301 рубля с учетом районного коэффициента. Однако теперь тем, кто устроится на работу раньше истечения этого срока, будет положена доплата. Государство компенсирует разницу между их фактической зарплатой и среднемесячной заработной платой по республике, которая, как отмечают в Курултае, составляет 69 726 рублей.
Для получения выплаты необходимо предоставить в службу занятости справку от работодателя. По мнению властей, эта мера поможет молодым людям быстрее адаптироваться к трудовой деятельности и успешнее интегрироваться в общество.
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