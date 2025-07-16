Названы знаки зодиака, считающиеся лучшими садоводами

По словам эксперта по звездам, цветы у Тельцов чувствуют себя, как в санатории, где для них обеспечены правильный уход и хорошее питание, а если у представителей этого знака появилась дача, то сорта помидоров и кабачков будут выбирать столь же тщательно, как автомобиль или интерьер для дома, поскольку все должно быть вкусно, полезно, устойчиво к перепадам погоды и радовать глаз. Огород Тельцов Шалева охарактеризовала как произведение искусства, ведь у них аккуратные грядки, все по линеечке, клумбы сделаны по симметрии, каждое растение на своем месте, чтобы все смотрелось гармонично и сочеталось по цвету и настроению.