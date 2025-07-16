Названы знаки зодиака, считающиеся лучшими садоводами

Астролог Ирина Шалева в беседе с «Москвой 24» заявила, что Тельцы, Раки и Девы обладают природной предрасположенностью к садоводству и работе с растениями в целом.
Как заметила собеседница телеканала, для Тельцов уход за растениями представляет способ восстановить силы, переключиться и просто насладиться процессом. Она обратила внимание на то, что представители этого знака являются прирожденными садоводами, и они интуитивно ощущают, каким растениям нужен полив, какие из них пора пересадить, а какие страдают в тени.
По словам эксперта по звездам, цветы у Тельцов чувствуют себя, как в санатории, где для них обеспечены правильный уход и хорошее питание, а если у представителей этого знака появилась дача, то сорта помидоров и кабачков будут выбирать столь же тщательно, как автомобиль или интерьер для дома, поскольку все должно быть вкусно, полезно, устойчиво к перепадам погоды и радовать глаз. Огород Тельцов Шалева охарактеризовала как произведение искусства, ведь у них аккуратные грядки, все по линеечке, клумбы сделаны по симметрии, каждое растение на своем месте, чтобы все смотрелось гармонично и сочеталось по цвету и настроению.
Раки, в свою очередь, согласно заявлению астролога, считаются наиболее заботливыми садоводами, чувствующими настроение всего живого, что позволяет не просто ухаживать за садом или цветами, а переживать за их состояние. Собеседница телеканала указала, что представители этого знака зодиака относятся к процессу по-матерински и с душой, поэтому создают комфортную атмосферу, где все растет и процветает, поскольку всего достаточно: и воды, и света, и тепла, и любви, и сам сад при этом становится не просто местом для сбора урожая, а местом наслаждения процессом.
Астролог обратила внимание на то, что Девы считаются одними из самых ответственных и внимательных садоводов, и по своей натуре они являются настоящими перфекционистами, способными с точностью определить, что нужно растению, будь то пересадка, подкормка, больше света или меньше влаги. Шалева подчеркнула, что представителей этого знака отличает дисциплина, ведь они не забывают поливать и удобрять растения, внимательно изучают состав почвы и влияние солнечного света, а также выбирают правильные горшки и подкормки и умеют подмечать малейшие изменения. Эксперт по звездам добавила, что Девы сочетают любовь к растениям с вниманием, точностью и структурой, и их растения не просто выживают, а растут, цветут, дают плоды и радуют глаз.
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