Судья Тришкин пришел на заседание по вопросу о возбуждении на него дела

Тришкин назначен судьей военного суда в 2016 году, он специализируется на рассмотрении уголовных дел, одно из них — дело лидера «Левого фронта» Сергея Удальцова об оправдании терроризма. Только за этот год Тришкин вынес 10 приговоров по делам о терроризме, а также приговор за наемничество. Данные подсудимых из картотеки суда удалены в целях безопасности.