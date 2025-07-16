Замена иностранным лайнерам: в «Ростехе» сообщили о начале сборки 23 российских самолетов

Первый опытный образец МС-21 в настоящее время проходит сертификационные испытания в Жуковском. Вторая полностью импортозамещённая версия самолёта готовится к лётным тестам — специалисты завершают наземные проверки систем на производственной площадке в Иркутске.
Прежде ммпортозамещённый самолёт SJ-100 успешно завершил перелёт из Комсомольска-на-Амуре в Москву для подготовки к сертификационным лётным испытаниям. На авиалайнере заменены все импортные компоненты, включая маршевые и вспомогательные силовые установки, авионику, шасси и системы управления.