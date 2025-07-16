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Замена иностранным лайнерам: в «Ростехе» сообщили о начале сборки 23 российских самолетов

В России собрали уже 14 новых отечественных самолётов МС-21.

Источник: Комсомольская правда

На Иркутском авиационном заводе (в составе ОАК) завершена сборка 14 планеров перспективного российского авиалайнера МС-21, ещё девять машин находятся на различных стадиях производства. Об этом РИА Новости сообщили в госкорпорации «Ростех».

Первый опытный образец МС-21 в настоящее время проходит сертификационные испытания в Жуковском. Вторая полностью импортозамещённая версия самолёта готовится к лётным тестам — специалисты завершают наземные проверки систем на производственной площадке в Иркутске.

Как отмечают в корпорации, развёртывание серийного производства идёт согласно графику. МС-21 создаётся как современная альтернатива западным авиалайнерам, включая Boeing 737 и Airbus A320, с учётом требований российских авиакомпаний.

Прежде ммпортозамещённый самолёт SJ-100 успешно завершил перелёт из Комсомольска-на-Амуре в Москву для подготовки к сертификационным лётным испытаниям. На авиалайнере заменены все импортные компоненты, включая маршевые и вспомогательные силовые установки, авионику, шасси и системы управления.