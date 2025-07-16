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Суд выберет меру пресечения сыну главы азербайджанской диаспоры в среду

Суд в среду выберет меру пресечения сыну главы азербайджанской диаспоры Мутвалы.

Источник: © РИА Новости

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июл — РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга в среду рассмотрит ходатайство следствия о мере пресечения для сына главы азербайджанской диаспоры на Урале Мутвалы Шыхлински, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов региона.

«Сегодня в Ленинском районном суде Екатеринбурга в 14.00 мск мера пресечения для Шыхлинский Мутвалы Шахин оглы», — сказала собеседница агентства, не уточнив статью, которую ему вменяют.

Ранее президент Адвокатской палаты Свердловской области Игорь Путинцев сообщил РИА Новости, что против сына главы азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге и адвоката Мутвалы Шыхлински возбуждено уголовное дело.

Источник в силовых структурах 1 июля сообщил РИА Новости, что председателя Свердловской областной общественной национально-культурной организации «Азербайджан-Урал» Шахина Шыхлински задержали. Во время задержания, как отчетливо видно на распространившихся в интернете видеокадрах, его сын Мутвалы Шыхлински за рулем Mercedes-Benz, сдавая назад, чуть не задавил оперативника. Позже Шахина Шыхлински отпустили.

Следственное управление СК РФ по Свердловской области в конце июня сообщило о задержании в Екатеринбурге участников преступной группы по делу об убийствах прошлых лет. По версии следствия, фигуранты, «входившие в состав этнической преступной группы», причастны к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство в 2001, 2010, 2011 годах. Суд арестовал восьмерых фигурантов дела.