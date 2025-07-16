Суд выберет меру пресечения сыну главы азербайджанской диаспоры в среду

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июл — РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга в среду рассмотрит ходатайство следствия о мере пресечения для сына главы азербайджанской диаспоры на Урале Мутвалы Шыхлински, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов региона.
«Сегодня в Ленинском районном суде Екатеринбурга в 14.00 мск мера пресечения для Шыхлинский Мутвалы Шахин оглы», — сказала собеседница агентства, не уточнив статью, которую ему вменяют.
Ранее президент Адвокатской палаты Свердловской области Игорь Путинцев сообщил РИА Новости, что против сына главы азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге и адвоката Мутвалы Шыхлински возбуждено уголовное дело.
Источник в силовых структурах 1 июля сообщил РИА Новости, что председателя Свердловской областной общественной национально-культурной организации «Азербайджан-Урал» Шахина Шыхлински задержали. Во время задержания, как отчетливо видно на распространившихся в интернете видеокадрах, его сын Мутвалы Шыхлински за рулем Mercedes-Benz, сдавая назад, чуть не задавил оперативника. Позже Шахина Шыхлински отпустили.
Следственное управление СК РФ по Свердловской области в конце июня сообщило о задержании в Екатеринбурге участников преступной группы по делу об убийствах прошлых лет. По версии следствия, фигуранты, «входившие в состав этнической преступной группы», причастны к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство в 2001, 2010, 2011 годах. Суд арестовал восьмерых фигурантов дела.