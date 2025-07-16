Суд выберет меру пресечения сыну главы азербайджанской диаспоры в среду

Источник в силовых структурах 1 июля сообщил РИА Новости, что председателя Свердловской областной общественной национально-культурной организации «Азербайджан-Урал» Шахина Шыхлински задержали. Во время задержания, как отчетливо видно на распространившихся в интернете видеокадрах, его сын Мутвалы Шыхлински за рулем Mercedes-Benz, сдавая назад, чуть не задавил оперативника. Позже Шахина Шыхлински отпустили.