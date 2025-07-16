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В Екатеринбурге завели дело против сына главы азербайджанской диаспоры

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июл — РИА Новости. В Екатеринбурге завели дело против сына главы азербайджанской диаспоры Мутвалы Шыхлински, сообщил РИА Новости президент Адвокатской палаты Свердловской области Игорь Путинцев.

Источник: © РИА Новости

«Адвокатская палата подтвердила информацию о том, что в отношении Шыхлински Мутвалы ведется уголовное преследование», — сказал он.

Путинцев не уточнил, какую статью вменяют Шыхлински. По его словам, его организация не является стороной преследования и взаимодействует со следствием. Ленинский районный суд в среду изберет фигуранту меру пресечения.

Первого июля источник в силовых структурах заявил РИА Новости о задержании главы азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге Шахина Шихлински. Сообщалось, что во время оперативных мероприятий его сын, находясь за рулем Mercedes-Benz, сдавал назад и чуть не переехал одного из силовиков. Позднее его отца отпустили.

Незадолго до этого, 28 июня, региональное управление СК объявило о задержании участников преступной группы по делу о заказных убийствах в Екатеринбурге в 2001, 2010 и 2011 годах. Суд арестовал восьмерых фигурантов.