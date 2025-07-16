В Екатеринбурге завели дело против сына главы азербайджанской диаспоры

Первого июля источник в силовых структурах заявил РИА Новости о задержании главы азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге Шахина Шихлински. Сообщалось, что во время оперативных мероприятий его сын, находясь за рулем Mercedes-Benz, сдавал назад и чуть не переехал одного из силовиков. Позднее его отца отпустили.