Эксперт рассказала, как безопасно отдыхать у воды и оказать первую помощь

Эксперт дает важные рекомендации. Необходимо всегда использовать спасательный жилет при катании на лодках и катамаранах, не ходить на водные прогулки в одиночку, если нет опыта. Если вдруг вы стали свидетелем ЧП, то сначала оцените свои силы, а только после бросайтесь на помощь.