Эксперт рассказала, как безопасно отдыхать у воды и оказать первую помощь

Во многих регионах страны установилась жаркая погода, и люди массово устремляются к водоемам. К сожалению, этот сезон уже отметился трагическими случаями — десятками утонувших, среди которых есть и дети.
Арина Агишева, тренер по оказанию первой помощи, в разговоре с Инфо24 предупредила, что главной причиной несчастий является легкомысленное поведение и переоценка своих возможностей.
Эксперт дает важные рекомендации. Необходимо всегда использовать спасательный жилет при катании на лодках и катамаранах, не ходить на водные прогулки в одиночку, если нет опыта. Если вдруг вы стали свидетелем ЧП, то сначала оцените свои силы, а только после бросайтесь на помощь.
— При спасении утопающего подплывайте сзади, держите за подмышки или волосы. На берегу проверьте дыхание и сознание, вызовите скорую. Если человек без сознания, но дышит — поверните на бок. При отсутствии дыхания немедленно начинайте реанимацию: 30 нажатий на грудь и два вдоха, повторяя цикл до приезда медиков, — пояснила специалист.
Эти простые правила могут спасти жизнь — вашу и тех, кто оказался в беде.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 12-летний подросток погиб во время купания в реке Тайшетка. Инцидент случился на необорудованном и официально запрещенном для купания участке водоема.