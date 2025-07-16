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В «Хохловке» к юбилею музея открылась выставка

К 45-летию в «Хохловке» открылась уличная выставка об истории создания архитектурно-этнографического музея.

К 45-летию в «Хохловке» открылась уличная выставка об истории создания архитектурно-этнографического музея.

Экспозиция «Хохловка. Оцифровка» стала результатом обработки документального архива музея, воспоминаний тех, кто строил «Хохловку», работал и работает в музее. Авторы собрали и перевели в цифры интересные и малоизвестные факты об этом месте.

Выставка представляет воспоминания о том, как реставрировалась шатровая колокольня из села Сыра, о первых фольклорных праздниках 1980-х годов, о визите в «Хохловку» народного артиста СССР Иннокентия Смоктуновского, о быте сотрудников музея в 1990-е годы, поделились в музее.

Над экспозицией работали сотрудники подразделений Пермского краеведческого музея и архитектурно-этнографического музея «Хохловка» разных лет. Художником выставки выступил Александр Заболотников.