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Омский работодатель заплатит работнику миллион за удар током

ЧП случилось на предприятии в Русско-Полянском районе.

Источник: Комсомольская правда

Предприятие из Русско-Полянского района Омской области заплатит своему работнику миллион за удар током. Взыскания через суд добилась местная прокуратура.

ЧП произошло в сентябре прошлого года. Мужчина стоял на подъемнике, выполнял электромонтажные работы на высоте 4−5 метров и задел силовой кабель. Он получил удар током и упал вниз, получив множественные травмы.

Медики квалифицировали их как тяжкий вред здоровью. Прокуратура провела проверку и установила, что несчастный случай на производстве произошел из-за того, что работодатель не обеспечил соблюдение требований охраны труда.

В интересах пострадавшего прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании с работодателя компенсации причиненного травмой морального вреда. Фемида требования удовлетворила. Работнику выплатят миллион.