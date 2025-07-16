Омский работодатель заплатит работнику миллион за удар током

Предприятие из Русско-Полянского района Омской области заплатит своему работнику миллион за удар током. Взыскания через суд добилась местная прокуратура.
ЧП произошло в сентябре прошлого года. Мужчина стоял на подъемнике, выполнял электромонтажные работы на высоте 4−5 метров и задел силовой кабель. Он получил удар током и упал вниз, получив множественные травмы.
Медики квалифицировали их как тяжкий вред здоровью. Прокуратура провела проверку и установила, что несчастный случай на производстве произошел из-за того, что работодатель не обеспечил соблюдение требований охраны труда.
В интересах пострадавшего прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании с работодателя компенсации причиненного травмой морального вреда. Фемида требования удовлетворила. Работнику выплатят миллион.