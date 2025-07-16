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В Новосибирске зафиксировано превышение опасных веществ в воздухе

В Новосибирске зафиксировано превышение допустимого уровня загрязняющих веществ в воздухе. Согласно данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в двух районах города концентрации вредных соединений превысили предельно допустимые нормы.

В Дзержинском районе отмечено превышение содержания формальдегида в атмосфере в 1,1 раза выше нормы. В Калининском районе уровень оксида углерода (угарного газа) оказался в 1,2 раза выше допустимого.

Особую опасность представляет угарный газ, бесцветное и не имеющее запаха вещество, которое препятствует поступлению кислорода в организм. Его воздействие может вызвать симптомы отравления: головную боль, сонливость, ухудшение зрения и даже потерю сознания.

Жителям районов рекомендуется по возможности ограничить пребывание на открытом воздухе, особенно детям, пожилым и людям с хроническими заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой систем.