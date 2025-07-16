ВККС разрешила возбудить дело против военного судьи Тришкина

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Высшая квалификационная коллегия судей РФ (ВККС) удовлетворила просьбу председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина о возбуждении уголовного дела против судьи 2-го Западного окружного военного суда Альберта Тришкина, передает корреспондент РИА Новости.
«Коллегия рассмотрела представление председателя Следственного комитета Российской Федерации А. И. Бастрыкина о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Альберта Тришкина и приняла решение дать согласие на возбуждение уголовного дела», — зачитал решение председатель коллегии Николай Тимошин.
Из изложенных материалов в ходе заседания ВККС следует, что водитель «Яндекс. Такси» прибыл в подмосковный Ленинский городской округ. Двигаясь задним ходом, таксист преградил дорогу автомобилю марки Hyundai, в которой находился судья Тришкин. Между ними возник конфликт, в ходе которого Тришкин произвел выстрел в ногу таксиста из незарегистрированного травматического оружия.
По делу о причинении средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений, по мотивам ненависти или вражды, а также с использованием оружия или других предметов в качестве оружия (пункты «д», «е», «з» части 2 статьи 112 УК РФ) грозит лишение свободы до пяти лет.
Тришкин назначен судьей военного суда в 2016 году, он специализируется на рассмотрении уголовных дел, одно из них — дело лидера «Левого фронта» Сергея Удальцова об оправдании терроризма. Только за этот год Тришкин вынес 10 приговоров по делам о терроризме, а также приговор за наемничество. Данные подсудимых из картотеки суда удалены в целях безопасности.
Закон о статусе судей предусматривает неприкосновенность, поэтому возбудить уголовное дело против судьи можно только с согласия ВККС. Обратиться с соответствующим запросом должен лично председатель СК. При ужесточении квалификации или появлении в деле новых статей процедуру необходимо повторить.