Ричмонд
+23°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волгоградцам угрожает опасная инфекция

Депутаты предлагают ввести обязательную вакцинацию для всех детей и подростков поголовно и обязать работодателей прививать иностранных специалистов.

Заболеваемость менингококковой инфекцией неуклонно растет в России, предупреждают в комитете Госдумы по охране здоровья. Она все чаще поражает взрослых, причем, с летальным исходом.

За пять месяцев 2025 года случаев выявления этого опасного заболевания стало на 20% больше, чем за аналогичный период 2024-го — всего 1 266 зараженных, 948 — взрослые. Депутаты предлагают ввести обязательную вакцинацию для всех детей и подростков поголовно и обязать работодателей прививать иностранных специалистов.

В волгоградском Роспотребназдоре ранее поясняли: менингококковая инфекция распространена повсеместно, ее источник — инфицированный человек, она передается воздушно-капельным путем и через предметы обихода, например, посуду.

Носители менингококка опасны в течение двух-трех недель с момента заражения. Профилактика кроме вакцинации одна — исключение контактов с зараженным.