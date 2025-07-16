Волгоградцам угрожает опасная инфекция

За пять месяцев 2025 года случаев выявления этого опасного заболевания стало на 20% больше, чем за аналогичный период 2024-го — всего 1 266 зараженных, 948 — взрослые. Депутаты предлагают ввести обязательную вакцинацию для всех детей и подростков поголовно и обязать работодателей прививать иностранных специалистов.