Волгоградцам угрожает опасная инфекция

Заболеваемость менингококковой инфекцией неуклонно растет в России, предупреждают в комитете Госдумы по охране здоровья. Она все чаще поражает взрослых, причем, с летальным исходом.
За пять месяцев 2025 года случаев выявления этого опасного заболевания стало на 20% больше, чем за аналогичный период 2024-го — всего 1 266 зараженных, 948 — взрослые. Депутаты предлагают ввести обязательную вакцинацию для всех детей и подростков поголовно и обязать работодателей прививать иностранных специалистов.
В волгоградском Роспотребназдоре ранее поясняли: менингококковая инфекция распространена повсеместно, ее источник — инфицированный человек, она передается воздушно-капельным путем и через предметы обихода, например, посуду.
Носители менингококка опасны в течение двух-трех недель с момента заражения. Профилактика кроме вакцинации одна — исключение контактов с зараженным.