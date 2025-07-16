Температура воды в Волге на 16 июля 2025: где теплее

Лето в самом разгаре, и жители Самарской области наслаждаются отдыхом у воды. Мы расскажем, как прогрелась Волга в разных уголках региона.
Самара.
В Саратовском водохранилище вода немного остыла — сейчас около +21°C. Это комфортно для купания, особенно в жаркую погоду.
Тольятти.
В Куйбышевском водохранилище теплее — +23°C.
Сызрань.
Здесь вода прогрелась сильнее всего — до +24°C в Саратовском водохранилище.
Напомним, что сегодня, 16 июля, возможны дожди и гроза. А вот уже завтра, 17 июля, будет жарко и сухо — идеально подойдет для пляжного отдыха.
16 июля: Днём +27…+29°C, утром и днём возможны ливни и грозы. Ветер юго-восточный, 5−7 м/с.
17 июля: Без осадков, +30…+32°C. Ветер слабый, до 3 м/с.
Следите за погодой и выбирайте лучшее время для купания!
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