Доли в шести компаниях, связанных с ЮГК, перешли в собственность России

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Доли в шести компаниях по иску Генпрокуратуры к миллиардеру Константину Струкову и ряду других предпринимателей перешли в собственность России, выяснило РИА Новости, ознакомившись с регистрационными документами.
Согласно документам, которые есть в распоряжении РИА Новости, 15 июля в собственность России перешли по 100% долей ООО «Бизнес-Актив» и ООО «Хоум», 45% и 35% долей в уставном капитале ООО «Арбат-Сити», принадлежащих разным лицам, 67% долей в уставном капитале ООО Агрокомплекс «Экомодуль», а также по 1% долей в уставном капитале ООО «Погрузочно-Транспортное Управление» и ООО «Коркинский Экскаваторо-Вагоноремонтный Завод».
Ранее РИА Новости со ссылкой на данные ЕГРЮЛ сообщало, что учредителем ООО «Управляющая компания ЮГК» (УК ЮГК) с 15 июля стала Российская Федерация.
В офисах ЮГК 2 июля прошли следственные действия — как сообщали РИА Новости в правоохранительных органах, после выявленных нарушений в сфере охраны окружающей среды и эксплуатации промышленных объектов.
В тот же день в Советский районный суд Челябинска поступил иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства всех акций ЮГК, принадлежавших Константину Струкову, и еще 10 компаний, имевших к нему отношение. Суд 11 июля удовлетворил иск.
ЮГК — четвертая компания по объему выпуска и вторая по ресурсам золота в России (40,7 миллиона унций золотого эквивалента по стандарту JORC). Группа ведет добычу на двух «хабах» — Уральском (в Челябинской области) и Сибирском (в Красноярском крае и Хакасии). Основной бенефициар — Константин Струков, ему принадлежит 67,8%, еще 22% у «ААА Управление Капиталом», входящее в группу «Газпромбанк», а 10,2% акций находятся в свободном обращении.