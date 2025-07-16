Комитет Госдумы одобрил штраф за поиск экстремистских материалов в 5 тыс. рублей

Поиск «заведомо экстремистских материалов» в интернете, в том числе с использованием VPN-сервисов, в ближайшее время может обернуться для россиян значительными штрафами. Наказание грозит и за рекламу программ для обхода блокировок. Ранее в российских законах не было ответственности за потребление контента. Какие штрафы грозят пользователям и как будут выявлять читателей «запрещенки» — в материале «Газеты.Ru».