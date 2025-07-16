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Бывший директор «Дюртюливодоканал» отделался «условкой» за присвоение денег из бюджета

В Башкирии экс-глава водоканала получил условный срок за хищение денег.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии вынесли приговор бывшему директору предприятия «Дюртюливодоканал», его, как сообщают пресс-службы прокуратуры и Следственного комитета республики, признали виновным в присвоении бюджетных средств.

Как было установлено в суде, подсудимый, нарушив установленный порядок, распорядился начислить себе премию в размере более 250 тысяч рублей без согласования с муниципалитетом. Согласно условиям трудового договора, подобные стимулирующие выплаты должны утверждаться органами местного самоуправления по итогам квартальной работы предприятия.

Несмотря на то, что подсудимый полностью вернул незаконно полученные средства, свою вину он так и не признал. Дюртюлинский районный суд назначил ему два года лишения свободы условно с испытательным сроком на год.

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