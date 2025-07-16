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СК: семилетний мальчик утонул в водоеме под Витебском, пытаясь достать игрушку

Под Витебском семилетний ребенок утонул, пытаясь достать игрушку в водоеме.

Источник: Комсомольская правда

В пресс-службе Следственного комитета рассказали, что семилетний мальчик утонул в водоеме под Витебском, пытаясь достать игрушку.

Сообщается, что 24 мая 2025 года семилетний ребенок, играя с друзьями на берегу небольшого искусственного водоема, расположенного в Витебской области, уронил детскую игрушку.

«При попытке ее достать, упал в воду и утонул», — отметили в ведомстве.

Следователи установили, что ребенок вместе со своим отцом приехал на дачу. Говорится, что пока мужчина занимался домашними делами, мальчик вместе с друзьями ушел гулять на соседний участок. Там и произошла трагедия.

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