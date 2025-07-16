В Самарском политехе из металлолома делают детали для авиации и машиностроения

В Самарском политехе уже более десяти лет из металлических отходов производят литые изделия для авиационной и машиностроительной отраслей. Из вторсырья — алюминиевых банок, стружки и лома — создают высококачественные сплавы с пониженной себестоимостью.
Литейный центр вуза ежегодно перерабатывает около 3000 алюминиевых банок. Полученные сплавы применяются для учебных целей, поставляются предприятиям и используются в качестве компонентов более сложных материалов. В 2023 году вуз выполнил заказов на сумму 13 миллионов рублей, включая производство деталей шасси по заказу авиакомпаний.
По словам инженеров, применяемая технология сохраняет структуру исходного сырья даже после переплавки, что позволяет улучшать свойства готовой продукции. Такой подход называют «генной инженерией в сплавах».
Основателем научной школы литья в Самарском политехе был доктор технических наук Владимир Никитин, посвятивший более 40 лет разработке литейных технологий и исследованию структурной наследственности материалов.
Ранее в Самарском университете рассчитали параметры идеального клапана для двигателя наноспутников.
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