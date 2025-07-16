Экс-кандидат в президенты толкнул женщину с лестницы в Алматы

Инцидент предположительно случился в Алматы. A виновником называют происшествия антиядерного активиста и бывшего кандидата в президенты Амантая-қажы Асылбека.
Департамент полиции города выясняет обстоятельства происшествия.
Амантай-кажы руководил антиядерным фронтом и всеказахстанским маршем мира «Аттан Казахстан». Он был одним из организаторов движения «Невада — Семипалатинск».
Напомним, что Амантай-кажы Асылбек несколько раз пытался баллотироваться на пост главы государства. В первый раз это произошло в 1998 году. Однако в регистрации ему было отказано за административное нарушение — участие в несанкционированном митинге в защиту жителей Жанатаса и Кентау. Также он был кандидатом в президенты в 2005 и в 2011 годах.