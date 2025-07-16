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Экс-кандидат в президенты толкнул женщину с лестницы в Алматы

В социальных сетях появился видеоролик, на котором мужчина в чапане с посохом в руках толкнул женщину с лестницы. По словам очевидцев, в результате она получила перелом тазобедренного сустава.

Источник: youtube

Инцидент предположительно случился в Алматы. A виновником называют происшествия антиядерного активиста и бывшего кандидата в президенты Амантая-қажы Асылбека.

Департамент полиции города выясняет обстоятельства происшествия.

Амантай-кажы руководил антиядерным фронтом и всеказахстанским маршем мира «Аттан Казахстан». Он был одним из организаторов движения «Невада — Семипалатинск».

Напомним, что Амантай-кажы Асылбек несколько раз пытался баллотироваться на пост главы государства. В первый раз это произошло в 1998 году. Однако в регистрации ему было отказано за административное нарушение — участие в несанкционированном митинге в защиту жителей Жанатаса и Кентау. Также он был кандидатом в президенты в 2005 и в 2011 годах.