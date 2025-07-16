Количество преступлений в Ростовской области сократилось на 5,3%

— Фиксируем рост преступлений, совершаемых с использованием информационных технологий. Отмечаются случаи мошенничества и неправомерного доступа к компьютерной информации. При этом такие преступления становятся более изощренными. К сожалению, граждане, не всегда готовы к этим методам мошеннических действий, — отметил Александр Речицкий.