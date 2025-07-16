Количество преступлений в Ростовской области сократилось на 5,3% за первое полугодие 2025 года. Об этом сообщил начальник ГУ МВД России по донскому региону, генерал-лейтенант полиции Александр Речицкий.
— Фиксируем рост преступлений, совершаемых с использованием информационных технологий. Отмечаются случаи мошенничества и неправомерного доступа к компьютерной информации. При этом такие преступления становятся более изощренными. К сожалению, граждане, не всегда готовы к этим методам мошеннических действий, — отметил Александр Речицкий.
Руководитель донского главка полиции добавил, что на Дону также стало больше тяжких и особо тяжких преступлений. Однако количество бытовых убийств, фактов умышленного причинения вреда, грабежей и нападений «имеют тенденцию к снижению».
— Общая раскрываемость преступлений по области составляет 55,2%, а по тяжким — 68,8%. Разбойные нападения раскрыты на 100%. В частности, сегодня полиция раскрыла 46 убийств, 122 случая умышленного причинения тяжкого вреда, 38 разбойных нападений, 175 грабежей, — уточнил Александр Речицкий.
Чаще всего в Ростовской области регистрируют кражи, случаи мошенничества и наркопреступлений.
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