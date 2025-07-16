В Калининградской области за неделю зафиксировали 61 случай пневмонии, ещё 108 человек заболели ветряной оспой

В Калининградской области на неделю зафиксировали 61 случай заболевания пневмонией. Об этом сообщает Роспотребнадзор.
С 7 по 13 июля 108 человек подхватили ветряную оспу. В 34 детских садах организовали противоэпидемические мероприятия, в том числе в калининградских № 6, 50, 99, 98, 14, 129.
Более 1,7 тысячи местных жителей пришли к врачу с симптомами респираторных заболеваний, были обнаружены бокавирусы, метапневмовирусы и риновирусы. 302 человека пострадали от присасывания клещей, что на 17% меньше, чем в начале месяца.
Продолжается сезонный подъём заболеваемости энтеровирусной инфекцией. За неделю зафиксировано 74 случая, большинство из них — дети младше 14 лет.
В Калининграде зафиксировали первый с начала 2025 года случай заболевания корью.