В Калининградской области за неделю зафиксировали 61 случай пневмонии, ещё 108 человек заболели ветряной оспой

Более 1,7 тысячи местных жителей пришли к врачу с симптомами респираторных заболеваний, были обнаружены бокавирусы, метапневмовирусы и риновирусы. 302 человека пострадали от присасывания клещей, что на 17% меньше, чем в начале месяца.