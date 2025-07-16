В Совфеде рассказали о штрафах в случае принятия поправок в КоАП

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Россиян не будут штрафовать за вход в соцсеть Instagram* (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) и на заблокированные ресурсы в случае принятия новых поправок в КоАП РФ, штрафы будут за умышленный поиск экстремистских материалов, сообщил РИА Новости первый зампред конституционного комитета Совфеда Артём Шейкин.
Ранее комитет Госдумы по госстроительству одобрил поправки к законопроекту об ответственности за нарушение порядка деятельности экспедиторов, которыми предлагается ввести штрафы до 5 тысяч рублей за поиск в интернете экстремистских материалов и получение доступа к ним, следует из таблицы поправок ко второму чтению, рекомендуемых к принятию.
«Сами по себе попытки российских граждан зайти на сайты и в приложения Meta* (включая Instagram* и Facebook*) не образуют административного правонарушения. Внесенные поправки не устанавливают прямую ответственность физических лиц за факт посещения заблокированных ресурсов. Ответственность наступает только за умышленный поиск и доступ к материалам, которые включены Минюстом в список экстремистских материалов по решению суда», — сказал Шейкин.
Сенатор отметил, что аналогичная ситуация будет складываться и с другими заблокированными в России ресурсами, например, Discord: факт входа на платформу сам по себе не наказывается, наказание наступит только за получение доступа к запрещенной информации.
«Обычный просмотр страниц, даже материалов иноагентов или “сомнительных лиц”, если они не включены в этот список, не является нарушением», — констатировал парламентарий.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.