В Совфеде рассказали о штрафах в случае принятия поправок в КоАП

«Сами по себе попытки российских граждан зайти на сайты и в приложения Meta* (включая Instagram* и Facebook*) не образуют административного правонарушения. Внесенные поправки не устанавливают прямую ответственность физических лиц за факт посещения заблокированных ресурсов. Ответственность наступает только за умышленный поиск и доступ к материалам, которые включены Минюстом в список экстремистских материалов по решению суда», — сказал Шейкин.