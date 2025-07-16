В Калининградском зоопарке жирафов расселили, потому что они начали драться

В Калининградском зоопарке жирафов, а это отец Мэру и его сын Табо, расселили по разным вольерам. Причина — конфликты и драки. Об этом рассказала в своем телеграм-канале директор учреждения Светлана Соколова.
Когда ребенок стал половозрелым, начались выяснения отношений. Самцы наносят друг другу удары.
«Выглядит эта борьба, скорее, как игра, на самом деле неизвестно что было бы, окажись они в одном вольере. Поэтому держим каждого по-отдельности», — прокомментировала Светлана Соколова.
Директор отметила, что Табо должен был уехать в Казанский зооботсад, но «в силу нынешних обстоятельств» его решено оставить в Калининграде.
«Животных нынче крайне сложно приобрести», — написала директор зоопарка.