Таможня объяснила, откуда взялись слухи о «повышении» цен на регистрацию IMEI-кодов в Узбекистане

Люди пишут: раньше это стоило 30−40 долларов, а теперь — от 100 до 400. Разобраться в ситуации решил Таможенный комитет, опубликовав официальное разъяснение.
Факт: регистрация IMEI стоит 75 тысяч сумов
Таможня подчёркивает: плата за регистрацию IMEI-кодов составляет всего 20% от базовой расчётной величины, то есть 75 000 сумов. И никаких изменений в этой сумме не было.
Так откуда же тогда цифры в 300−400 долларов? По мнению ведомства, эти слухи распускают те, кто незаконно ввозит мобильные устройства и пытается оправдать их завышенную цену перед покупателями, ссылаясь на якобы «дорогую регистрацию» в системе UzIMEI.
Если телефон ввезён легально.
Если вы покупаете телефон, который официально ввезён в Узбекистан, то его IMEI-коды уже зарегистрированы импортёром. Неважно, сколько SIM-карт поддерживает устройство или есть ли у него eSIM — всё будет в порядке.
В 2025 году в Узбекистан было официально ввезено более 1,8 миллиона телефонов на сумму 188 миллионов долларов. В то же время таможенники предотвратили нелегальный ввоз 44 тысяч устройств на сумму 16,4 миллиарда сумов.
Когда плата действительно может составлять сотни долларов
Если телефон был ввезён нелегально или не был задекларирован, то при регистрации IMEI взимается единый таможенный платёж в размере 30% от таможенной стоимости устройства. Например, если вы купили такой телефон за 1000 долларов, то официальная регистрация обойдётся вам в 300 долларов. Именно этот платёж ошибочно воспринимается как «плата за регистрацию IMEI», хотя на самом деле это обычный таможенный сбор.
Что делать, чтобы не платить лишнего
При ввозе телефонов в страну обязательно указывайте их в пассажирской декларации и вписывайте все IMEI-коды. Если у вас несколько устройств — ничего страшного, вы имеете право их ввезти, оплатив таможенные платежи официально.
Покупайте телефоны только в официальных магазинах. Обязательно проверяйте, зарегистрированы ли IMEI-коды. Если зарегистрирован только один IMEI (а у телефона есть eSIM), это тревожный сигнал — такой аппарат, скорее всего, ввезён нелегально.