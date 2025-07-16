Таможня объяснила, откуда взялись слухи о «повышении» цен на регистрацию IMEI-кодов в Узбекистане

Если телефон был ввезён нелегально или не был задекларирован, то при регистрации IMEI взимается единый таможенный платёж в размере 30% от таможенной стоимости устройства. Например, если вы купили такой телефон за 1000 долларов, то официальная регистрация обойдётся вам в 300 долларов. Именно этот платёж ошибочно воспринимается как «плата за регистрацию IMEI», хотя на самом деле это обычный таможенный сбор.