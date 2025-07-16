Ракова рассказала о результатах программы «Стану мамой»

«Участницы, например, могут увидеть, что по определенным показаниям откладывать беременность нежелательно. За это время уже более 220 тысяч женщин воспользовались возможностью пройти тест на фертильность и оценить свой репродуктивный потенциал. Мы рады отметить, что результаты анализа стали для многих из них тем сигналом и стимулом, который вдохновил на реализацию мечты стать мамой. Так, сейчас по нашей программе на учет по беременности встали почти 6 тысяч пациенток, каждая пятая из которых имела пониженный показатель АМГ», — рассказала Ракова.