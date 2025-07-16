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Ракова рассказала о результатах программы «Стану мамой»

Ракова: программа «Стану мамой» помогла забеременеть почти 6 тыс женщин в Москве.

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Более 220 тысяч москвичек сдали анализ на уровень антимюллерова гормона (АМГ), исследование помогло им оценить свой репродуктивный потенциал, в результате почти 6 тысяч женщин запланировали беременность, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она напомнила, что 10 месяцев назад была запущена программа «Стану мамой», чтобы помочь москвичкам сохранить репродуктивное здоровье и с уверенностью подходить к вопросам материнства.

«Участницы, например, могут увидеть, что по определенным показаниям откладывать беременность нежелательно. За это время уже более 220 тысяч женщин воспользовались возможностью пройти тест на фертильность и оценить свой репродуктивный потенциал. Мы рады отметить, что результаты анализа стали для многих из них тем сигналом и стимулом, который вдохновил на реализацию мечты стать мамой. Так, сейчас по нашей программе на учет по беременности встали почти 6 тысяч пациенток, каждая пятая из которых имела пониженный показатель АМГ», — рассказала Ракова.

Заммэра добавила, что почти 300 участниц бесплатно воспользовались программой криоконсервации и заморозили свой генетический материал.

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