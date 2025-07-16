Акцент в поправках к КоАП делается на провайдеров, заявили в Совфеде

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Основной акцент в поправках к КоАП делается на регулирование провайдеров, платформ и технических посредников, а не на массовое наказание пользователей, сообщил РИА Новости соавтор поправок, сенатор Артем Шейкин.
Ранее комитет Госдумы по госстроительству одобрил поправки к законопроекту об ответственности за нарушение порядка деятельности экспедиторов, которыми предлагается ввести штрафы до 5 тысяч рублей за поиск в интернете экстремистских материалов и получение доступа к ним, следует из таблицы поправок ко второму чтению, рекомендуемых к принятию.
«Основной акцент делается на регулирование провайдеров, платформ и технических посредников, а не на массовое наказание рядовых пользователей», — сказал Шейкин.
По словам сенатора, поправки направлены не столько на массовое отслеживание пользователей, сколько на усиление контроля за инфраструктурой доступа.
«Ужесточается ответственность владельцев VPN и других средств обхода блокировок, если они не подключаются к федеральной системе фильтрации и не блокируют запрещенные ресурсы. Предусмотрены “оборотные” штрафы для организаторов распространения информации, которые не внедряют технические средства для исполнения требований СОРМ (систем оперативно-разыскных мероприятий). Это включает, в том числе, способность предоставлять информацию по запросу уполномоченных органов», — отметил парламентарий.
Он подчеркнул, что операторы связи и владельцы сетей обязаны обеспечивать взаимодействие с государственными органами, а нарушения этой обязанности теперь грозят крупными штрафами.