Акцент в поправках к КоАП делается на провайдеров, заявили в Совфеде

«Ужесточается ответственность владельцев VPN и других средств обхода блокировок, если они не подключаются к федеральной системе фильтрации и не блокируют запрещенные ресурсы. Предусмотрены “оборотные” штрафы для организаторов распространения информации, которые не внедряют технические средства для исполнения требований СОРМ (систем оперативно-разыскных мероприятий). Это включает, в том числе, способность предоставлять информацию по запросу уполномоченных органов», — отметил парламентарий.