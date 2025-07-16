До середины августа въезд во Владивосток для большегрузов закрыт днём

По информации краевого Минтанса, мера установлена в связи с ухудшением природно-климатических условий. Жара и повышенная влажность снижают прочность дорожных покрытий, что может привести к их разрушению под весом тяжёлой техники. Ограничения введены в соответствии с постановлением администрации города от 8 июля.