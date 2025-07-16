До середины августа въезд во Владивосток для большегрузов закрыт днём

Во Владивостоке до 15 августа вводится временное ограничение на въезд грузовиков массой более 3,5 тонны. Ограничение действует ежедневно с 7.00 до 21.00 независимо от дня недели, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства края.
По информации краевого Минтанса, мера установлена в связи с ухудшением природно-климатических условий. Жара и повышенная влажность снижают прочность дорожных покрытий, что может привести к их разрушению под весом тяжёлой техники. Ограничения введены в соответствии с постановлением администрации города от 8 июля.
На въездах во Владивосток размещаются временные дорожные знаки и информационные щиты. Они появятся в районах объектов «Лемана-ПРО», Низководного моста, поворота на бухту Лазурная, посёлка Де-Фриз и «Примринга». Контролировать движение будет ГИБДД.
Исключение из запрета составляют:
- пассажирские автобусы (включая международные);
- транспорт с продовольствием, медикаментами, топливом, удобрениями, почтой, животными и семенным фондом;
- техника, необходимая для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
- дорожно-строительная и ремонтная техника;
- военный и специальный транспорт силовых ведомств с установленными спецсигналами.
Водителям грузовиков рекомендуется учитывать введённые ограничения при планировании маршрутов до Владивостока.
Напомним, в преддверии ВЭФ-2025 (16+), с 1 по 7 сентября, во Владивостоке будут введены серьезные ограничения на движение тяжеловесного, крупногабаритного транспорта, а также автомобилей, перевозящих опасные грузы. Соответствующее постановление опубликовала администрация Владивостока.