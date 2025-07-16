ФАС согласовала цену препарата для лечения спинальной мышечной атрофии

В антимонопольном ведомстве отметили, что за упаковку порошка для приготовления раствора для приема внутрь в дозировке 0,75 миллиграмма на миллилитр цена согласована на уровне 311 887 рублей, при этом стоимость такой же упаковки референта составляет 605 605 рублей.