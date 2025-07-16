ФАС согласовала цену препарата для лечения спинальной мышечной атрофии

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цену на препарат для лечения спинальной мышечной атрофии, первый российский дженерик «Рисдиплам» в рамках одноименного международного непатентованного наименования (МНН), согласованная цена почти в 2 раза ниже зарегистрированной стоимости иностранного референтного препарата «Эврисди», сообщили в ведомстве.
«Цена на препарат для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА) снижена на 48%. Речь идет о первом отечественном дженерике “Рисдиплам” в рамках одноименного МНН… Согласованная цена на дженерик снижена относительно зарегистрированной цены на иностранный референтный препарат “Эврисди” на 48%», — говорится в сообщении.
В антимонопольном ведомстве отметили, что за упаковку порошка для приготовления раствора для приема внутрь в дозировке 0,75 миллиграмма на миллилитр цена согласована на уровне 311 887 рублей, при этом стоимость такой же упаковки референта составляет 605 605 рублей.
Препарат закупается за счет бюджетных средств и в медорганизациях он должен предоставляться бесплатно, указали в ведомстве.
Там добавили, что согласование ФАС цены на новый отечественный дженерик повысит доступность и расширит выбор таких препаратов для граждан после окончания действия патента на оригинал, а также позволит существенно сэкономить средства бюджетов.