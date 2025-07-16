В Омске уничтожили уникальную советскую мозаику на здании школы

В Омске в ходе ремонтных работ в школе № 11 на улице Путилова была утрачена уникальная советская мозаика, украшавшая торец здания. Культурно-исторический объект закрыли сайдингом, что вызвало возмущение местных краеведов и активистов.
Ситуацию прокомментировали представители регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИК). По их словам, мозаика находилась в хорошем состоянии, и для ее реставрации требовалось восстановить лишь около 20% поверхности. Однако подрядчик, проводивший ремонт, предпочел скрыть арт-объект под сайдингом, лишив город уникального произведения декоративно-монументального искусства.
«Мы буднично и незаметно лишились такого масштабного мозаичного панно, являвшегося примером эстетики и культуры советской эпохи, — написал администратор паблика омского отделения ВООПИК в социальной сети. — Зданию школы уже около 50 лет, а значит, объект мог быть включен в реестр объектов культурного наследия по истечении 40 лет после его создания».
Краеведы обратились к чиновникам с рядом вопросов: проводилось ли предварительное обследование здания перед началом ремонта, было ли задокументировано наличие мозаики как объекта искусства, создавался ли экспертный совет для изучения художественного оформления здания. И вот теперь здание выглядит вот так. Современно, но не уникально.
Фото: ВООПИК.
Подрядчиком ремонта школы выступила компания «Омск Сайдинг Инвест». Пока не ясно, будет ли мозаика восстановлена. Напомним, что до 2027 года в Омске и области запланирован капитальный ремонт 75 школ, 16 детских садов и 9 колледжей. Общий бюджет программы составляет 8,6 млрд рублей. Однако уже в мае этого года мэр Омска и региональный министр образования получили предостережения от прокуратуры из-за затянувшихся сроков ремонтных работ в ряде учреждений.
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