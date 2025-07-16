В Омске уничтожили уникальную советскую мозаику на здании школы

Подрядчиком ремонта школы выступила компания «Омск Сайдинг Инвест». Пока не ясно, будет ли мозаика восстановлена. Напомним, что до 2027 года в Омске и области запланирован капитальный ремонт 75 школ, 16 детских садов и 9 колледжей. Общий бюджет программы составляет 8,6 млрд рублей. Однако уже в мае этого года мэр Омска и региональный министр образования получили предостережения от прокуратуры из-за затянувшихся сроков ремонтных работ в ряде учреждений.