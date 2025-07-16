Почти 2000 воронежцев пострадали от укусов клещей

В ведомстве напомнили, что клещи являются переносчиками опасных заболеваний. Среди них — боррелиозы, туляремия, анаплазмоз, эрлихиоз и лихорадка КУ.
В целях профилактики на данный момент в местах массового отдыха специалистами обработано 1489 га.
В Воронежской области 1983 человека пострадали от укусов клещей с начала весны. Данными по состоянию на понедельник, 14 июля, поделились в региональном управлении Роспотребнадзора.
В ведомстве напомнили, что клещи являются переносчиками опасных заболеваний. Среди них — боррелиозы, туляремия, анаплазмоз, эрлихиоз и лихорадка КУ.
В целях профилактики на данный момент в местах массового отдыха специалистами обработано 1489 га.