Ричмонд
+23°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Почти 2000 воронежцев пострадали от укусов клещей

В Воронежской области 1983 человека пострадали от укусов клещей с начала весны. Данными по состоянию на понедельник, 14 июля, поделились в региональном управлении Роспотребнадзора.

Источник: АиФ Воронеж

В ведомстве напомнили, что клещи являются переносчиками опасных заболеваний. Среди них — боррелиозы, туляремия, анаплазмоз, эрлихиоз и лихорадка КУ.

В целях профилактики на данный момент в местах массового отдыха специалистами обработано 1489 га.