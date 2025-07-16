Разработан сорбент из сибирской ели, очищающий воду от тяжелых металлов

«Новая форма галактоглюкоманнана может стать основой для создания экологически чистых фильтров и сорбентов, способных эффективно бороться с загрязнением окружающей среды тяжелыми металлами. Это может быть использовано при разработке новых адсорбционных материалов, таких как гидрогели и композитные пленки и найти свое применение в электродиализе и процессах обратного осмоса для удаления тяжелых металлов из воды. Кроме того, синтезированный окисленный материал проявил более высокую антиоксидантную активность, что открывает перспективы его применения не только в экологии, но и в медицине, а также пищевой промышленности», — цитирует пресс-служба слова старшего научного сотрудника Института химии и химической технологии СО РАН Юрия Маляра.