Тольяттинский «Акрон» упустил 22-летнего шведского защитника Джо Мендеса

Этим летом молодой футболист пополнил состав турецкого «Самсунспора». Однако мог перейти к «красно-черным».
Джо Мендес родился в Швеции. Профессиональная карьера началась в 2020 году в системе ФК «АИК». Был в командах до 17 и 19 лет. В 2021-м попал в «Хаммарбю». Затем вернулся и в январе 2023-го перебрался в португальскую «Брагу» и взял Кубок национальной лиги.
В сентябре 2024-го отправился в аренду в швейцарский «Базель». С ним стал первым в чемпионате и обладателем Кубка. А уже в июле 2025-го перешел в «Самсунспор». Контракт на 5 лет.
«Спорт24» пишет, что 22-летний Мендес мог оказаться в тольяттинском «Акроне». Защитнику якобы предлагали 1,5 млн евро (136,7 млн рублей). Речь идет о рассрочке на 2 года.
Все сорвалось из-за отсутствия гарантий перевода. Хотя условия личного соглашения были согласованы. Сделку отложили на несколько дней. Тут-то и появилась турецкая команда.
Недавно наставник «молодых и звонких» Заур Тедеев рассказал о целях команды на предстоящий сезон.
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