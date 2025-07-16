В Омске после продолжительной болезни скончался Александр Коршунов

Талантливый журналист посвятил профессии большую часть своей жизни, став признанным мастером слова и образцом профессионализма для нескольких поколений коллег. Он родился 12 января 1958 года, получил среднее специальное образование и недолго работал слесарем-сборщиком на Омском электротехническом заводе имени К. Маркса. В 1976 году был призван в ряды Советской Армии, а после службы поступил на филологический факультет ОмГУ, который окончил в 1983 году.