В Омске после продолжительной болезни скончался Александр Коршунов

16 июля омское журналистское сообщество понесло тяжелую утрату: на 67-м году жизни после продолжительной болезни ушел из жизни обозреватель издания «Вечерний Омск» Александр Коршунов.
Талантливый журналист посвятил профессии большую часть своей жизни, став признанным мастером слова и образцом профессионализма для нескольких поколений коллег. Он родился 12 января 1958 года, получил среднее специальное образование и недолго работал слесарем-сборщиком на Омском электротехническом заводе имени К. Маркса. В 1976 году был призван в ряды Советской Армии, а после службы поступил на филологический факультет ОмГУ, который окончил в 1983 году.
Начав свою карьеру в «Вечернем Омске», где он проработал шесть лет, Александр Сергеевич продолжил трудиться в таких изданиях, как «Новое обозрение», «Омский вестник», журнал Nota Bene, где с 2012 по 2015 год занимал должность главного редактора. Последние десять лет он был обозревателем «Вечернего Омска — Неделя».
Коллеги и друзья вспоминают Александра Коршунова как человека удивительного таланта, честного, искреннего и преданного профессии. Он стал образцом профессионализма для многих журналистов.
Редакция «КП Омск» выражают искренние соболезнования семье, друзьям и близким Александра Сергеевича. Прощание с Александром Коршуновым состоится в ближайшие дни. Дата и время будут объявлены дополнительно.