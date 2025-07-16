Стоимость поступления на платное обучение в вузы выросла на 11 процентов

«Увеличение стоимости (обучения — ред.) выше уровня, который установлен в законе, возможно только, по сути, на первый курс. По первому курсу необходимо отметить несколько важных моментов. Прежде всего, общее увлечение у нас цен, которые мы фиксируем по результатам мониторинга, это порядка 11% в среднем по стране», — сказал Омельчук на комитете Госдумы по науке и высшему образованию.