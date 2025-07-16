Президент Беларуси Александр Лукашенко утвердил эмблему и флаг Министерства информации Беларуси. Об этом информирует телеграм-канал «Пул Первого».
«У Мининформа теперь есть свои эмблема и флаг!» — сказано в сообщении.
В телеграм-канале отметили, что соответствующий указ подписал глава государства. Отмечается, что эмблема представляет собой овал серебристого цвета с расходящимися от центра лучами, который обрамлен каймой зеленого цвета.
«В центре размещена аббревиатура “МI”, — уточняется в сообщении.
Стало известно, как выглядят новые эмблема и флаг Министерства информации Беларуси. Фото: БелТА.
Что касается флага ведомства, то он воспроизводит изображение эмблемы. Говорится, что наличие официальных геральдических символов будет способствовать сохранению, а также развитию Министерства информации. Кроме того, оно будет способствовать индивидуализации, распознаванию в медиапространстве.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон об изменениях в вопросах соцстрахования и пенсионного обеспечения.
Ранее Лукашенко подписал указ, упрощающий регистрацию земельных участков в Беларуси.
Кстати, ЖКХ сказало минчанам, будет ли перерасчет, если дали теплую воду вместо горячей после отключения.