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Лукашенко утвердил эмблему и флаг Министерства информации Беларуси

Стало известно, как выглядят новые эмблема и флаг Министерства информации Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко утвердил эмблему и флаг Министерства информации Беларуси. Об этом информирует телеграм-канал «Пул Первого».

«У Мининформа теперь есть свои эмблема и флаг!» — сказано в сообщении.

В телеграм-канале отметили, что соответствующий указ подписал глава государства. Отмечается, что эмблема представляет собой овал серебристого цвета с расходящимися от центра лучами, который обрамлен каймой зеленого цвета.

«В центре размещена аббревиатура “МI”, — уточняется в сообщении.

Стало известно, как выглядят новые эмблема и флаг Министерства информации Беларуси. Фото: БелТА.

Что касается флага ведомства, то он воспроизводит изображение эмблемы. Говорится, что наличие официальных геральдических символов будет способствовать сохранению, а также развитию Министерства информации. Кроме того, оно будет способствовать индивидуализации, распознаванию в медиапространстве.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон об изменениях в вопросах соцстрахования и пенсионного обеспечения.

Ранее Лукашенко подписал указ, упрощающий регистрацию земельных участков в Беларуси.

Кстати, ЖКХ сказало минчанам, будет ли перерасчет, если дали теплую воду вместо горячей после отключения.

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