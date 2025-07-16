Лукашенко утвердил эмблему и флаг Министерства информации Беларуси

Что касается флага ведомства, то он воспроизводит изображение эмблемы. Говорится, что наличие официальных геральдических символов будет способствовать сохранению, а также развитию Министерства информации. Кроме того, оно будет способствовать индивидуализации, распознаванию в медиапространстве.