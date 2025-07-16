1,5 тысячи семей на Южном Урале получили областной маткапитал

Об этом рассказали в пресс-службе министерства социальных отношений Челябинской области.
Размер областного маткапитала в текущем году равен 133 364 рубля. С начала года деньги переведены 1556 семьям в Челябинской области. По словам министра социальных отношений Натальи Лугачевой, общая сумма выплаченного — больше 202 миллионов рублей.
Глава ведомства подчеркнула важность поддержки многодетных семей, ведь такие семьи должны стать нормой жизни. Об этом говорил президент России во время Послания Федеральному Собранию.
«Помощь многодетным семьям является приоритетом в работе правительства Российской Федерации и правительства Челябинской области. На территории региона семьям с тремя и более детьми предоставляется комплекс мер социальной поддержки, среди которых одной из самых востребованных является областной материнский капитал», — отметила она.
Также Наталья Лугачева напомнила о поручении губернатора Алексея Текслера усилить объем помощи многодетным семьям. В частности, речь идет о новых мерах — выплаты на одежду для школы, проезд на общественном транспорте и выплата для покупки автомобиля для семьи, где воспитывается восемь и более детей.
На получение областного материнского капитала могут рассчитывать семьи, где родилось три и больше детей. При этом среднедушевой доход не должен быть выше двукратной величины прожиточного минимума. В 2025 году — это 35 564 рубля.
Деньги маткапитала южноуральцы могут направить по девяти направлениям. Например, можно оплатить учебу детям или медицинские услуги (как для родителей, так и для детей), закрыть долг по ипотеке и так далее.