1,5 тысячи семей на Южном Урале получили областной маткапитал

Также Наталья Лугачева напомнила о поручении губернатора Алексея Текслера усилить объем помощи многодетным семьям. В частности, речь идет о новых мерах — выплаты на одежду для школы, проезд на общественном транспорте и выплата для покупки автомобиля для семьи, где воспитывается восемь и более детей.