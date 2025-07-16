Минобрнауки предложило контролировать стоимость обучения во всех вузах

«По платным услугам, в силу законодательства, для всех бюджетных учреждений автономный порядок установления платы устанавливает учредитель этих организаций. Соответственно, для сельскохозяйственных вузов — это Минсельхоз, для университетов медицинских — это Минздрав и так далее. Соответственно, здесь нам кажется, что с точки зрения упорядочивания и возможного выстраивания были аргументированы логики ценообразования, конечно, наделение Минобрнауки полномочиями с точки зрения общего регулирования стоимости обучения в вузах — нам кажется, было бы логичным», — сказал он на заседании комитета Госдумы по науке и высшему образованию.