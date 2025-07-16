«Крепкая и интересная группа»: наставник «Акрона» Тедеев — о жеребьевке Кубка

Наставник тольяттинской команды высказался о соперниках на стартовой стадии турнира.
В конце июня экс-игрок «Зенита» и «Крыльев Советов» Владислав Радимов назвал группу D с волжанами «группой смерти». Объяснил: каждый клуб там может выйти в следующую стадию.
«Лично для меня не имеет значения, с каким соперником играть. Если жеребьевка должна была по регламенту проходить в онлайн-режиме и все должны были это видеть, то к процедуре могут возникнуть вопросы. Но если такого нет, то не надо на это обращать внимание и забивать голову. Я только посмотрел и понял, что довольно крепкая и интересная группа», — приводит слова главного тренера «красно-черных» Metaratings.ru.
Недавно рассказывали, что «Акрон» упустил 22-летнего защитника Джо Мендеса. Он перешел в турецкий клуб.
Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.