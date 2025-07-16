Скончался бывший главный врач Самарского онкоцентра Виктор Тявкин

Именно Виктор Павлович стоял у истоков введения в эксплуатацию Самарского областного клинического онкологического диспансера. Благодаря его усилиям и настойчивости в 2000-х годах была построена и введена в эксплуатацию первая очередь диспансера, включающая консультативно-диагностический корпус, рассчитанный на прием более 1500 пациентов в день в две смены.