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Председатель Следкома РФ поручил доложить о разрушающемся объекте культурного наследия в башкирском селе

Бастрыкин потребовал доклад о разрушающихся исторических зданиях в Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о ненадлежащем содержании объекта культурного наследия регионального значения — комплекса зданий Нижнетроицкой Алафузовской фабрики (суконного комбината) 1758 года постройки в селе Нижетроицком в Башкирии.

Поводом для проверки стало видеообращение местной жительницы, в котором она сообщила о продолжающемся разрушении исторических зданий. По ее словам, кровля сооружений протекает, конструкции постепенно приходят в негодность, а многочисленные обращения граждан в различные инстанции не дали результата.

Следком Башкирии начал процессуальную проверку. Главе ведомства Владимиру Архангельскому поручено представить доклад о ее ходе и результатах. Ситуация взята на контроль центральным аппаратом ведомства.

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