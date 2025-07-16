Председатель Следкома РФ поручил доложить о разрушающемся объекте культурного наследия в башкирском селе

Поводом для проверки стало видеообращение местной жительницы, в котором она сообщила о продолжающемся разрушении исторических зданий. По ее словам, кровля сооружений протекает, конструкции постепенно приходят в негодность, а многочисленные обращения граждан в различные инстанции не дали результата.