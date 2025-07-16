Председатель Следкома РФ поручил доложить о разрушающемся объекте культурного наследия в башкирском селе

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о ненадлежащем содержании объекта культурного наследия регионального значения — комплекса зданий Нижнетроицкой Алафузовской фабрики (суконного комбината) 1758 года постройки в селе Нижетроицком в Башкирии.
Поводом для проверки стало видеообращение местной жительницы, в котором она сообщила о продолжающемся разрушении исторических зданий. По ее словам, кровля сооружений протекает, конструкции постепенно приходят в негодность, а многочисленные обращения граждан в различные инстанции не дали результата.
Следком Башкирии начал процессуальную проверку. Главе ведомства Владимиру Архангельскому поручено представить доклад о ее ходе и результатах. Ситуация взята на контроль центральным аппаратом ведомства.
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