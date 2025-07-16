В РПЦ рассказали, как правильно ухаживать за могилой близкого человека

Изначально на месте захоронения устанавливается деревянный крест. Этот временный символ веры впоследствии (обычно через год) заменяется на постоянное надгробие или крест из более долговечных материалов. При этом важно учитывать: размещение фотографии покойного на временном кресте не рекомендуется, а перед его заменой изображение следует аккуратно снять, пишет «Ель».