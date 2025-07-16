«Аппетит будет расти»: почему мороженое с сахарозаменителем опасно для здоровья

Исследования показали, что популярный сахарозаменитель эритрит, который используется в мороженом и во многих других десертах, может негативно влиять на кровеносные сосуды мозга. Ученые в лабораторных условиях провели опыты, которые подтвердили гипотезу о том, что этот подсластитель повышает риск ишемического инсульта и других серьезных проблем с сердечно-сосудистой системой. Насколько может быть опасен эритрит и какие еще угрозы может таить в себе мороженое, «Вечерняя Москва» обсудила с диетологом Еленой Соломатиной.
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В ходе исследования ученые поместили клетки сосудов в раствор, содержащий около 30 граммов подсластителя. Уже через три часа они зафиксировали снижение выработки оксида азота на 20 процентов.
— Оксид азота — это сигнальная молекула, которая заставляет сосуды расширяться. Он «вступает в игру», когда сосуд вдруг сужается, и воздействует на него так, что тот расслабляется. Когда его становится меньше, сосуд не может полноценно расслабиться, — объяснила диетолог.
В результате повышаются риски тромбообразования, а в сосудах идет окислительный процесс. Эритрит присутствует в овощах и во фруктах, но в небольшом количестве. Он знаком нашему организму, но если съесть, к примеру, порцию мороженого, человек получит гораздо больше эритрита, чем из тех же фруктов и овощей.
— В овощах и во фруктах, помимо эритрита в природном виде, есть и антиоксиданты, которые не дадут клеткам окислиться. Фактически они становятся противоядием, которое снимает возможные побочные эффекты, — добавила эксперт.
Она напомнила, что исследования влияния эритрита пока что проводились только в лабораторных условиях. Чтобы однозначно говорить о том, вредит он здоровью или нет, нужно провести испытания на человеке. Поэтому точка в этом вопросе еще не поставлена.
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— Он может быть опасен для людей, которые уже имеют склонность к сердечно-сосудистым заболеваниям, и для тех, кто использует неконтролируемое количество этой добавки. Возможно, дополнительные исследования покажут, какая дозировка допустима, — предположила собеседница «ВМ».
Как минимизировать возможный вред эритрита.
Соломатина подчеркнула, что в организме всегда нужно поддерживать баланс: либо не злоупотреблять сахарозаменителями как «палочками-выручалочками», либо компенсировать возможный вред эритрита.
— Даже если мы злоупотребляем самыми полезными продуктами, мы сбиваем баланс в организме. Поэтому все необходимо потреблять в меру. А что касается мороженого с эритритом, то можно «компенсировать» его ягодами, в которых будут антиоксиданты — компоненты, стимулирующие выработку оксида азота, — посоветовала диетолог.
Можно отдать предпочтение другим сахарозаменителям: например, в отношении стевии пока нет никаких нареканий. Либо же вовсе отказаться от искусственных подсластителей и использовать только натуральные — из малины, клубники и прочих ягод.
— Просто делать из них сорбет, взбивать, замораживать и в таком виде предлагать детям и есть самим. Тогда не потребуются никакие сахарозаменители, — порекомендовала эксперт.
Чем еще может быть опасно мороженое.
Само по себе мороженое тоже может быть опасным для здоровья человека. Это холодный продукт, и если съесть его на десерт после основного приема пищи, то в организме замедлится выработка ферментов, которые расщепляют полученную еду.
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— Ничего хорошего от этого ждать не приходится. Мало того что недостаточно расщепленная еда, попадая в кишечник, может вызывать неприятные реакции, так еще человек очень быстро захочет есть. Он еще поест этого, как ему кажется, низкокалорийного мороженого, но его аппетит будет расти, — рассказала Соломатина.
Кроме того, сахарозаменители запускают определенный механизм в организме. Мозг чувствует сладкий вкус, а микробиом, бактерии которого размножаются на сахаре, ждут, когда он к ним поступит. Но тот не поступает, и они начинают «дергать» мозг через блуждающие нервы, требуя сахар вместо заменителей. От этого также растет аппетит.
— К тому же непереваренная пища является благоприятной средой для роста тех бактерий, которые отвечают за наш аппетит. Очень часто они вызывают неправильные пищевые реакции, — заключила собеседница «ВМ».
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