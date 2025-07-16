«Аппетит будет расти»: почему мороженое с сахарозаменителем опасно для здоровья

Исследования показали, что популярный сахарозаменитель эритрит, который используется в мороженом и во многих других десертах, может негативно влиять на кровеносные сосуды мозга. Ученые в лабораторных условиях провели опыты, которые подтвердили гипотезу о том, что этот подсластитель повышает риск ишемического инсульта и других серьезных проблем с сердечно-сосудистой системой. Насколько может быть опасен эритрит и какие еще угрозы может таить в себе мороженое, «Вечерняя Москва» обсудила с диетологом Еленой Соломатиной.