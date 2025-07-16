Поколение зумеров перестало говорить «алло»

Об этом рассказало издание Business Insider. Как посчитали эксперты, во-первых, дело в безопасности. Молодые люди боятся, что голос запишут и после используют в мошеннических схемах. По словам технического директора NordVPN Мариюса Бриедиса, хотя доказательств массового применения таких записей немного, теоретически это возможно. Поэтому нейтральная фраза вроде «кто это?» безопаснее, чем эмоциональное «привет».