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Поколение зумеров перестало говорить «алло»

Смена «идеалов» удивляет старшее поколение, но такое поведение молодежи логично объясняется.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Девушка в розовой кофте и с аккуратным маникюром держит в руках айфон
Источник: Freepik

Об этом рассказало издание Business Insider. Как посчитали эксперты, во-первых, дело в безопасности. Молодые люди боятся, что голос запишут и после используют в мошеннических схемах. По словам технического директора NordVPN Мариюса Бриедиса, хотя доказательств массового применения таких записей немного, теоретически это возможно. Поэтому нейтральная фраза вроде «кто это?» безопаснее, чем эмоциональное «привет».

Во-вторых, меняется этикет. Появляется мнение, что, если человек звонит первым, то сам и должен начинать разговор. Это воспринимается как новая логика общения, где инициатива исходит от того, кто набирает телефонный номер.

Кстати, сегодня даже неожиданный звонок часто требует предварительного согласования в мессенджере. В противном случае воспринимается как вторжение в личное пространство.