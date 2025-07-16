В России число смертей и травм на транспорте снизилось на 45 процентов

Он добавил, что сократилось в 2024 году и количество транспортных прошествий — на 45% к 2017 году. За пять месяцев текущего года Ространснадзор уже провел более 450 тысяч профилактических мероприятий, из них 50 тысяч предостережений, 2 тысячи профилактических визитов, 84 самообследования. Принято 12 мер стимулирования добросовестности, проведено 66 публичных слушаний.