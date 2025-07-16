Проект Sea Breeze Uzbekistan вновь под огнём критики: жители возмущены возможным началом работ на берегу Чарвака

есмотря на заявления самого Агаларова о том, что строительство ещё не началось, в соцсетях активно распространяется видео, на котором видно, что на берегу Чарвака уже появилась грунтовая дорога и ведутся земляные работы.
Так началось или нет?
По словам представителей Agalarov Development, любые строительные действия в рамках проекта возможны только после получения положительного заключения экологической экспертизы от Министерства экологии. Однако до сих пор проект официально не был представлен ни чиновникам, ни общественности. Это вызывает у людей закономерные вопросы — если нет заключения, откуда тогда техника и выровненная площадка?
Дополнительный повод для негодования — фотографии готовящегося офиса продаж Sea Breeze в центре Ташкента. Пока на Чарваке еще «ничего не началось», в столице уже активно готовятся продавать элитную недвижимость. В соцсетях это назвали очередной попыткой «навязать обществу готовый факт».
Экология под угрозой?
Многие напоминают: Чарвак — это не просто красивое место для отдыха, а зона, имеющая природную ценность и важную водоохранную функцию. Люди обеспокоены возможным разрушением природы ради элитной застройки, которая, по их мнению, создается не для местных жителей, а для узкой прослойки состоятельных клиентов.
Некоторые пользователи отмечают, что это может быть вовсе не застройка, а лишь предварительные работы, инициированные узбекской стороны — очистка берега, вывоз мусора, прокладка временных дорог. Сам Агаларов в интервью упоминал, что до начала строительства Узбекистан должен «подтянуть коммуникации».
Что дальше?
На момент публикации официальных комментариев от Минэкологии или Agalarov Development не поступало. Однако в обществе нарастает обеспокоенность: не получится ли так, что проект, который обещали начать «после всех согласований», уже тихо реализуется без участия общества?
Молчание ответственных структур только усиливает подозрения. А у жителей Чарвака и защитников природы остаётся главный вопрос — где граница между инвестициями и уничтожением природного богатства?