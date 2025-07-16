Проект Sea Breeze Uzbekistan вновь под огнём критики: жители возмущены возможным началом работ на берегу Чарвака

По словам представителей Agalarov Development, любые строительные действия в рамках проекта возможны только после получения положительного заключения экологической экспертизы от Министерства экологии. Однако до сих пор проект официально не был представлен ни чиновникам, ни общественности. Это вызывает у людей закономерные вопросы — если нет заключения, откуда тогда техника и выровненная площадка?